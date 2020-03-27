Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların ihtiyacına koşuyor

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve dışarıya çıkamayan vatandaşların, ihtiyaçları için tüm gün görevlerine devam ediyor.

Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Grubu gün içerisinde ilçe merkezinde ve köylerde, tek başına yaşayan ve ihtiyacı olan bir çok vatandaşın yiyecek ve temizlik malzeme ihtiyaçlarını market alışverişi yapıp, hijyenik ortamda evlere servis yaparak giderdi.

Ayrıca Vefa Destek ekipleri Yeşilyurt’ta bulunan kronik rahatsızlığı olan ve acil ihtiyaçlarını giderecek kimsesi bulunmayan vatandaşların da maaşlarının çekilmesi, ilaçlarının alınması market alışverişlerinin yapılması gibi konularda ihtiyaçlarını giderdi. Vefa destek ekibi, günün her saatinde görevlerinin başında olacaklar. Bu süreçte ekipler 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan, yalnız yaşayan tüm vatandaşların market alışverişi, ilaçlarının temini ve maaşlarının çekilmesinde, ihtiyaçlarını gidererek mağduriyetlerini engelleyecek.

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