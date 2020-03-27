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Dünya Tiyatro Günü sanal ortamda

İHA

Korona virüs salgını sebebiyle "Evde Kal" mesajından dolayı Dünya Tiyatro Günü sanal ortamda kutlandı.

Dünya Tiyatro Günü sanal ortamda

Korona virüs salgını sebebiyle “Evde Kal” mesajından dolayı Dünya Tiyatro Günü sanal ortamda kutlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Evde Sanat Günleri Projesi kapsamında Malatya Büyükşehir Şehir Tiyatroları (MBŞT) 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla internet etkinliği düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Kenan Işık Tiyatro Atölyesi’nde video çekimleri gerçekleştirilen etkinlikte, 2 ayrı gösteri yapıldı. İlk gösteride Geleneksel Türk Tiyatrosundan Meddah’la Kıssadan Hisse anlatımı gerçekleştirildi. MBŞT ekibinden Burak Gün’ün icrasıyla sunulan Kıssadan Hisse’nin konusu “Kayısı ve Sabır” oldu. Etkinliğin ikinci bölümünde ise yine MBŞT ekibinden olan Fatih Akgün’ün rol aldığı tek kişilik bir gösteri yapıldı. Hababam Sınıfından günümüze yapılan uyarlamanın sahnelendiği gösteride, Şener Şen’in hayat verdiği Badi Ekrem tiplemesi canlandırıldı. Gösteride, koronavirüs dolayısıyla evde kalmanın önemine eğlenceli bir şekilde vurgu yapıldı. MBŞT İnternet Etkinliğine, ttps://www.youtube.com/watch?v=h4sWBTwaS6Y adresindeki MABESEM Youtube Kanalından ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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