Malatya'da dolu yağdı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı.
Kette etkili olan sağanak öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda olanlar, kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte, trafik akışı aksadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-03-28 16:43:23
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