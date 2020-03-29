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Korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

İHA

Korona virüse karşı Malatya'da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını koruyabilmek için 724 çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Korona virüse karşı Malatya'da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını koruyabilmek için 724 çalışmalarına devam ediyor.
Tedbirler kapsamında, kent merkezinde bulunan Yeni Cami’ye ait tuvalet ve lavabolar temizlenerek, dezenfekte edildi. Malatya halkının yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Hal Binası da baştan aşağı temizlenip, dezenfekte edildi. Hayvan Pazarı da yine aynı uygulamaya tabi tutularak baştan aşağı temizlenip, dezenfekte edildi.
Toplumun hemen hemen her gün kullanmak zorunda olduğu mekanları günlük temizleyip, dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, koruyucu tedbirleri Malatya geneline yaymış durumda.
Cadde, sokak, park, bahçe, tuvaletler, toplu ulaşım araçları, otogarlar, otobüs durakları günlük temizlenip, dezenfekte ediliyor.
Bu arada, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Marketler evlere servis hizmetini sürdürüyor. Esenlik Şirketi bünyesinde bulunan marketlerde eldivenli alışveriş uygulaması başlatıldı. Yine marketlerde sebze ve meyveler gıda poşetlerine sarılarak önceden hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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