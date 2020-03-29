Malatya’da 2 katlı ev çöktü

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle 2 katlı bir ev çöktü.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi, Oruç Sokak'ta bulunan 2 katlı bir ev henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Mahallelinin boş dediği metruk eve bazı kişilerin zaman zaman girdiği bilgisi üzerine AFAD ile Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

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