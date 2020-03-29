Malatya'da sokakta fenalaşan yaşlı adam ekipleri alarma geçirdi

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Malatya'da fenalaşarak yere yığılan yaşlı adam polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.



Olay, kenttin en işlek notlarından biri olan Akpınar Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yasaklara ve ikazlara uymayarak sokağa çıkan yaşlı bir adam fenalaşarak yere yığılınca çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Sağlık ekipleri önlem alarak yaşlı şahsa müdahalede bulundu. Ateşi normal olan ve hastalık belirtisi bulunmayan yaşlı adam, sağlık ekiplerine iyi olduğunu ve eve gitmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine ambulanstan inen şahıs, minibüse binerek evin yolunu tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.