Malatya’da 2 mahalle karantina altına alındı

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Malatya Valiliği, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi.

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Ilıca Mahallesi ve Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da Eğnir Mahallesinde korona virüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kontrol altına alınan mahallelerde kaç pozitif vakanın çıktığı belirtilmezken, jandarma ekipleri tarafından yerleşim alanlarının giriş ve çıkışlarının kapatıldığı öğrenildi.

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