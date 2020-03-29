Malatya'da babasıyla tartışan şahıs evi ateşe verdi

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Malatya'da babasıyla tartışan bir kişi oturdukları evi ateşe verdi.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen G.A. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından eline aldığı bıçakla babasını tehdit ederek evden gitmesini isteyen şahıs daha sonra oturdukları evin perdelerini ateşe vererek evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, G.A., mahalle bekçileri tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan G.A. ekipler tarafından polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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