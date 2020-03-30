Minibüsçüler korona virüsü dolayısıyla hatların iptal edilmesini istiyor

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehirde otobüs ve özel hat servislerin iptal edilmesini istedi.

Başkan İnce, oda binasında yaptığı açıklamada, önce depremde, sonra ise korona virüs nedeniyle esnafların mağdur olduklarını dile getirerek, “Biz kalıcı sürdürebilir ekonomik tedbirler istiyoruz. Borç borçlanarak ödenmez. Elazığ ve Malatya zaten deprem mağdurudur. Deprem yaraları sarılmadan korona virüsü çıktı. Esnaf olarak depremde önce yaralandık şimdi öldük. Ama bir derdiniz var mı diye arayan soran tek bürokrat yok. Tek vekil yok. Bu esnafın halini sormayanlar şunu bilmelerini isterim ki, bu günler geçecek. Esnaf da elinden tutmayanları unutmayacak, hep hatırlayacak” dedi.

“Madem kardeşiz Devletimize yardımcı olacağız o zaman her şeyi kardeş payı yapacağız”

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Toplu taşımaya yüzde 50 kapasite yolcu diyorlar. Gelin otobüsü ve minibüsü size verelim 7 kişi yolcuyla siz kazanın. Bu esnaf mazotu nereden bulacak. Bunu yapana kadar toplu taşımayı kontak kapatın, yasaklayın sağlık ve de ekonomik olarak risk almayalım. Sosyal mesafe diyorsunuz, toplu taşımaya yasak getirmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İnce, “Korona virüsü ilgili Devletimizin aldığı ve alacağı tüm kararları destekliyoruz. Salgınla mücadelede dünya ülkelerinde çok ileri seviyedeyiz. Devletimizin ve milletimizin bu zor zamanında bizler tabi ki destek olacağız. Tüm kurumlara sağlığımız ön planda tutarak alınan kararlara kesinlikle uyacağız. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu salgını atlatacağız Bizim sitemimiz Devletimize değil Milletvekillerimize, bizi temsil edenlere “ şeklinde konuştu.

“Evde kal diyenler maaşları kesilsin onlar bizden önce sokağa çıkarlar”

İnce, “Şoför esnafı şuan sağlıkçılar gibi riskli bir kamu hizmeti vermektedir. Mazot parasını dahi kazanmıyoruz. Mazotu borca alıyoruz. Ama vatandaşımızı yolda bırakmak istemiyoruz. Ama şoför esnafının mağduriyetini gören yok, destek olan yok, teşekkür eden yok. Böyle bir zor zamanda Devletten destek istenmez diye bizi kınayanlar olumsuz mesaj yazanlar evde kalın diyenlere sözüm, maaşlarınızı almayın veya maaşınızın yarısını devletten alın, biz devletten istemeyeceğiz suda taş kaynatır yeriz. Bizim vergilerimizle maaşını alanlara tepki veriyorum. Kusura bakmayın adaletse sizlerde maaş almayın bizim gibi ekmeğe muhtaç olursanız halimizden o zaman anlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Bankaların da esnaflara borç yapılandırmasını eleştiren İnce, küçük esnaf için beklenen yapılandırma ve kolaylıklardan yararlandırılmadıklarını savunup, esnaf için verilecek para şartlarının çok ağır olduğunu vurguladı.

Servisçilik yapan şoförlerin de sorunlarına temas ederken, “Okulların tatil edilmesini destekliyoruz. Ancak servisçi esnafıyla ilgili ekonomik tedbir aldınız mı? Servisçi esnafı evine ekmeğini nasıl götürecek? Servisçi esnafı çoluk çocuğunun nafakasıyla ilgili ekonomik tedbir almayanları kınıyorum” dedi.

Şoför esnaflarıyla ilgili taleplerini de sıralayan Mesut ince, “Korona virüs algını düzelene kadar servisçi esnaflarımıza asgari ücret üzerinden para ödenmeli. Bilim kuruluna güvenimiz tamdır. Bizlerin sağlığı İçin çaba gösteriliyor ama salgınla ilgili tedbir alırken esnafımızın ekmeği için tedbir ekonomik tavsiye kararı önerilmelidir” ifadelerini kullandı.

İnce, ya sorunlarının çözülmesini ya da korona virüsü tedbirleri kapsamında şehirde otobüs ve özel hat servislerin iptal edilmesini istediklerini kaydetti.

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