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Başkan Gürkan, yol çalışmalarını inceledi

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çevreyoluna alternatif yol güzergâhı olarak açıldığı belirtilen 25 metrelik imar yolunda incelemelerde bulundu.

Başkan Gürkan, yol çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çevreyoluna alternatif yol güzergâhı olarak açıldığı belirtilen 25 metrelik imar yolunda incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası burada bir açıklama yapan Başkan Gürkan, “Ergenekon köprüsünden başlayan Alparslan Türkeş Bulvarı yol çalışmalarını yerinde inceledik. Yapılan çalışmaları yerinde görüp, incelemelerde bulunduk. . Açılan bu yolun büyük ölçüde asfaltlanması gerçekleştirildi. Şu anda sanatsal yapılar diye tabir ettiğimiz kaldırım ve ışıklandırma ile ilgili çalışmalar başlatıldı.
Kısa bir zamanda bu çalışmalar tamamlanacak. Alternatif yol diye tabir ettiğimiz ilk defa ana aksa bir alternatif yolu Sivas yolu ile bağlayacağız.
Bu bulvar açıldığı takdirde, bir taraftan Kuzey Çevre Yoluna, bir taraftan Kuzey Kuşak Yoluna, bir taraftan alternatif yollara bağlandığı gibi, diğer taraftan sağ akstan hastanelere gidilmesi, sol aksta da Sivas Yolu ve Sanayi ile birlikte Ankara yoluna bağlantı gerçekleştirilecek.
Mevcut 4 şeritli olan yolumuzu 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeride çıkardık. Yol boyunca ayrıca, çift yönlü otopark, yeni alternatif yoluna bağlantı, çevre düzenleme çalışmalarıyla yakında tüm vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır” ifadelerini kullandı.
Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları hakkında bilgi aktarıp, “Diğer taraftan da Yakınca’da yine bir alternatif yol ile birlikte Güney Kuşak yoluna bağlantı düşünüyoruz. Kuzey Kuşak Yolu ile ilgili bu yıl bütün kamulaştırma işlemlerini başlattık. Kuzey Kuşak Yolunun kamulaştırmasını bitirip, gelecek yıl oranın asfaltlama çalışmalarına başlamayı arzu ediyoruz. Karayolları ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesi içerisinde yine Kuzey Kuşak Yolunun viyadük diye tabir ettiğimiz Hanımın Çiftliği Viyadüğünün de Karayolları nezdinde yapılması noktasında çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.
Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz ise, “Kavşak düzenleme çalışması, İtfaiye Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu hizmet binasından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu kavşak, 100 bine yakın vatandaş yolun üst tarafında Tecde, Özalper, Turgut Özal, Şeyh Bayram o bölgeden gelen, burası kestirme yol olduğu için Boztepe ve Yeşiltepe’den de 40 50 bine yakın vatandaşın kavşak noktası olduğundan önemli bir çalışma yürütülüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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