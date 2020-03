Battalgazi Başkanı Güder, bir yılını değerlendirdi “Battalgazi daha yaşanabilir bir yer olacak” “Hidropark projesi yapacağız”

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi daha yaşanabilir bir yer olacak” diyerek, Karakaya Baraj Gölü kenarında Hidropark çalışması yaptıklarını bildirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, görev süresinin bir yılını geride bırakması nedeniyle hayata geçen ve geçirilmesi düşünülen projeleri dile getirdi. Battalgazi’yi daha yaşanılabilir bir ilçeye dönüştürmek hedefiyle gece gündüz çalıştıklarını aktaran Başkan Güder, ilçenin çehresini değiştirecek projelerin de olduğunu bildirdi.



“İmar çalışmalarını yeşil dokuyu dikkate alarak yürütüyoruz”

Bir yıl önce Battalgazi Belediye Başkanı seçilmeden önce AK Parti Battalgazi ilçe başkanlığı görevini yaptığını hatırlatan Osman Güder, bu nedenle Battalgazi’nin sorunlarını bildiğini vurguladı. Güder, “Aday adaylığı dönemimizde en büyük sıkıntının Battalgazi için imar problemi olduğu vatandaş tarafından bize iletildi. Biz de göreve gelir gelmez hemen arkadaşlarımızla talimat verdik. Battalgazi’deki imar sahalarını imara açmamız lazım dedik. Açılması gereken yerler tarım arazileri ise sizin imara açmanız mümkün değil. Bunun için de tarım arazilerinde kullanılmak istenen yerler 8 tane. Valilik, daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan daha sonra Tarım Orman Bakanlığı’nda ve en sonunda Cumhurbaşkanlığı değerlendirme kurulu var. Ancak bir alanı bu şekilde tarımdan çıkara biliyorsunuz. Yani biz bu bölgedeki imar çalışmalarını yaparken şöyle zannedildi, biz tüm tarım alanlarını imara açıyoruz şeklinde bir algı oluştu. Bu algı doğru değil. Daha sonra da bunu basına bildirmiş olduk. Bilindiği gibi Battalgazi Eski Malatya insanı ve diğer taraftan 4050 yıllık binaların olmuş olduğu bir mekan. Biraz daha böyle şehir merkezinin dışına çıktığımızda gecekondularla etrafı çevrili olduğundan dolayı da burada istemiş olduğunuz çalışmaları yapamıyorsunuz. İbadethaneler tahsis edemiyorsunuz. Diğer taraftan park ve bahçeler inşa edemiyorsunuz. Bu yönüyle imar çok önemliydi. Şu an konutların bulunmuş olduğu yer ve tarımsal olmayan adalar da hemen arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar 20 bin dönümün çalışmalarını yaptılar. 1/5000 ölçekli çalışmayı da büyükşehir hazırlayacak. Şu an askıda. Kısa zamanda bu askı süresi bittikten sonra Battalgazi Belediyemize 1/5000’lik plan gelecek ve biz bu 1/5000’lik plan üzerinde 1/1000’likleri hazırlamaya çalışacağız. Bunu çözmemiz lazım. Bunun için inşallah kısa sürede 2020 yılı içerisinde biz bunu çözeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile sürekli görüşme halindeyiz. Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kentsel dönüşüm ve altyapı genel müdürümüz Malatya’mıza geldi. Burada hangi bölgelerde kentsel dönüşüm yapabiliriz onunla alakalı çalışmalarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.



“Derme Deresi ıslah projesi”

Derme Deresi ıslah projesi hakkında da bilgi aktaran Güder, “İnsanlarımızın nefes alabileceği alanları Battalgazi'ye kazandırmamız gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi daha öncesinde sorun olarak gördüğümüz yer Derme Deresi ıslah çalışması. Çevre yolu alt tarafından başlayıp Eski Malatya'ya kadar giden derenin ıslah projesi çalışmaları devam ediyor. Geldiğimiz günden itibaren oranın çalışmalarını başlattık. Taşkın deresi olması hasebiyle derenin yapım işi özellikle Devlet Su işleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Biz bunu takip ettik. Onun ödenekleri üzerinde çalıştık. Takriben yani yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Tarım Bakanı ile görüştük. Bu hafta içerisinde de ilgili bakan yardımcımız cevap verdi. O bakan yardımcımızla da görüştük. Daha sonrasında DSİ İl Müdürümüz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde inşallah olumlu gelişmeler olacak. Çünkü taşkın kanal olması hasebiyle kanalın yapımına başlanılacak. İnşallah bizde orada dere etrafına peyzajını, yeşillendirme çalışmalarını yapıp o bölgenin çalışmaları son aşamaya geldi. O bölgede bir de Şehit Fevzi bölgesinde başlayacak kentsel dönüşüm çalışmamız var” dedi.

Güder, Orduzu Mahallesi hakkında da, “Şu ana kadar layık olduğu hizmeti alamadığını düşünüyoruz. Özellikle daha önceki dönemde orada başlatılan Çınar Park projesi daha sonra Aslantepe ile alakalı projeler Orduzu biraz daha öne çıkmaya başladı. Biz oradaki özellikle Çınar Parkı bölgesinde olan baraj göleti ile Pınarbaşı Göleti ile buluşturmak istiyorduk. O bir dere içerisinde insanların rahat oturabileceği yine yeşil bir alana dönüştürmek için çalışmalarımız var. İnşallah o da kısa sürede sonuçlanacak. Orada 30 dönümlük takriben yakın alanın imarına açmış olduk. Diğer imar çalışmalarından ayrı olarak inşallah Orduzu Çınar Parkı, yazın havası hakikaten güzel. İnsanların gelip özellikle akşam saatlerinde vakit geçiren geçirmek istedikleri, boş alan buldukları çok güzel bir alanımız. Orayı inşallah bütünden değiştireceğiz. O projemiz de hayata geçecek” şeklinde konuştu.



“Gençlik merkezleri oluşturacağız”

Başkan Güder, Hanım Çiftliği bölgesinde yapacakları Gençlik Merkezi çalışmaları hakkında da bilgi vererek, “ Diğer taraftan, projelerimiz arasında gençlik merkezleri oluşturmak da var. Bir tanesi özellikle binası bize ait olan Hanım Çiftliği bölgesinde orada gençlik merkezine ciddi ihtiyaç var. Biz şu an oraların çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah kısa sürede oradaki gençlerimizin gidip kitap okuyabileceği, sohbet edebileceği, ders çalışabileceği ortama dönüştürmek istiyoruz. İnşallah kısa sürede onu faaliyete geçireceğiz. Yine gençlik merkezi olarak Hasırcı’da şu an yerimiz var. Aktif olarak çalışıyor. Diğer tarafta Orduzu’da eski belediye binamız var. Orayı gençlik merkezine dönüştürmek istiyoruz” dedi.



“Depremde iyi bir sınav verdik”

24 Ocak depreminde iyi bir sınav verdiklerine dikkat çeken Başkan Güder, “ Merkezi Elazığ olmak kaydıyla bir deprem yaşadık. Orada oluşan sarsıntı Malatya'da da özellikle Battalgazi, Kale, Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde ciddi yıkımlara, hasarlara sebep oldu. Depremi duyar duymaz biz burada Battalgazi Belediyesi olarak hemen arkadaşlarımızı topladık. Kriz masası oluşturduk. Hemen ilk andan itibaren muhtarlarla oradaki yetkililer ile kanaat önderleriyle hemen bağlantı kuruldu ve aciliyet gerektiren bir olayın söz konusu olup olmadığı soruldu. Telefonlar sonucunda arkadaşlar hemen faaliyetlerine başladılar. Valilikte bir koordinasyon kurulu hemen kuruldu. Koordinasyon anında özellikle Battalgazi gölgesinde sayın kaymakamımız ile beraber belediye binası olmak üzere gerek okullarımız olsun, spor tesislerimiz olsun belediyemizin sosyal tesisi olsun vatandaşlarımızı ağırladık buralarda. Daha sonraki gelişmelerde kalıcı konut yerleri belirlendi. Kısacası deprem sonrası çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.



“Aslantepe'nin UNESCO'ya girmesi lazım”

Aslantepe'nin UNESCO'ya girmesi lazım. Turizm açısından çok önemli. Zaten Malatya’da belki tek elimizde olan en önemli tarihi doku Aslantepe’dir. Onunla alakalı olarak çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki Haziran ayında görüşülecek. UNESCO listesine girdikten sonra Kültür Bakanlığı ile burada Turizm İl Müdürlüğü olsun, Valiliğimiz olsun onlarla orada hem bekleme karşılama salonlarıyla beraber müze bölgesinin daha değer kazanması için çalışmalarımız devam ediyor” diye aktardı.



“Barajdan istifade etme adına Hidropark projesi yapacağız”

Karakaya Baraj Gölü kenarında Hidropark üzerinde çalışma yaptıklarına parmak basan Başkan Güder, “ Belki 2030 milyon civarında bir proje ama şu an biz kendi imkanlarımız ve araçlarımızla o parkı düzenleme adına çalışmamızı yapıyoruz. Şerit yolu içinde uğraşıyoruz. Hidropark özellikle hem barajdan istifade etme hem barajın kıyılarından istifade etme anlamında orada güzel bir çalışmamız var. Turgut Özal Üniversitemizin yerleşkesine yakın bir yer. Hem de üniversitenin istifadesine sunmak istiyoruz. Malatya’nın istifadesine sunmak adına orada bir çalışmamız var. İnşallah onu da vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.



“Battalgazi daha yaşanabilir bir yer olacak”

Battalgazi’nin daha yaşanabilir bir yer olması için çaba gösterdiklerini ifade eden Güder, “Mesela Battalgazi için ve Malatya için çevre yolunun kesinlikle biran önce açılması lazım. Bunun için ciddi uğraş veriyoruz. Bunu aşmamız lazım. Çünkü, Battalgazi’de ulaşım ağları sıkıntılı. Çoklu noktalarımız var. Onları yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

