Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan gerçekleşti

Bölgede en fazla ihracat ve ithalat Malatya’dan gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz Şubat ayında Malatya’da ihracat 26,93 milyon dolar, ithalat 12,91 milyon dolar olarak gerçekleşti. TRB1 olarak bilinen TÜİK Malatya Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki 4 ilde geçtiğimiz Şubat ayında yapılan ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri arasında en fazla ihracat ve ithalat Malatya’dan yapıldı. Malatya’da ihracat 26,93 milyon dolar, ithalat 12,91 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’yı komşu kent Elazığ takip etti.

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