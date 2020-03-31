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Pütürge’de bir mahalle karantina altına alındı

İHA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.

Pütürge’de bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Pötürge İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Pötürge İlçesi Sahilköy Mahallesinde korona virüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır” denildi.
Resmi açıklamaya göre, Malatya’nın 3 ilçesinde 3 mahalle daha önceden korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınmıştı.

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