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Yeşilyurt’ta yaşlılara yardım

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım devam ediyor.

Yeşilyurt’ta yaşlılara yardım

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım devam ediyor.
Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Yeşilyurt’un farklı mahallelerinde ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, kolonya ve erzak yardımlarını ulaştırdılar.
Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan ‘Vefa Destek Grubu’ çalışmaları kapsamında gerçekleşen programda; Bostanbaşı ve Karakavak Mahallelerinde yaşayan Mahire Çoşkun, Hasan Elmas ve Saime Güler isimli yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek, hayır duaları alındı.
“Kızılay olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik”
Kızılay’ın Korona virüs salgını nedeniyle tüm imkanları seferber ettiğini ifade eden Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyolojik bir afetle karşı karşıyayız. Kızılay olarak bütün imkanlarımızla Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere halkımızın yanındayız. Sahra Hastaneleri sınır hatlarında hizmet vermeyi sürdürmektedir. Karantinada olan vatandaşlarımıza üç öğün yemek vermekteyiz. Şu an için iyi bir haber olarak duyuyoruz ki; plazma tedavisi çalışmaları devam etmektedir. Yani hastalığı üzerinden iki hafta geçmiş insanların kanından kullanılarak bir tedavi süreci denenmektedir. İnşallah yakın zamanda bununla alakalı güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Kızılay Şubeleri olarak ta gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sürekli sahada ve halkımızın hizmetindeyiz. İlçe Kaymakamlığımızın öncülüğünde kurulan Vefa Destek Grubuyla birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanımızın da katılımıyla ilçemizdeki büyüklerimizi ziyaret ederek, onların hem dualarını alıyoruz hem de temel ihtiyaçların olduğu paketleri takdim ediyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın bu dönemde evden çıkmadan temizliklerine daha fazla önem vermelerini ve 14 kurala dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
“Vatandaşlarımızla gönül köprülerimiz her zaman sağlamdır”
Yeşilyurt’ta yaşayan bütün vatandaşlarla aralarında kurdukları gönül köprülerinin her türlü şart ve durumda sağlam tuttuklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “ Korona virüs salgını dolayısıyla risk grubunda oldukları gerekçesiyle evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü yaşlı vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlçe Kaymakamlığımızın bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu çalışmaları kapsamında ilçemizin farklı mahallelerinde yaşayan büyüklerimizi ziyaret ederek onların hal ve hatırlarını sorup hayır dualarını almayı ihmal etmiyoruz. İlçemizde korona virüs salgınını bertaraf etmek adına temizlik çalışmalarımızı dört koldan sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz yeter ki zorunlu haller dışında evlerinden çıkmasınlar, bizler her an görev başındayız. Özellikle bu salgında risk grubunda bulunan başımızın tacı olan değerli büyüklerimizin bu dönemde daha hassas ve özenli davranmalarını, evlerinden çıkmamalarını ve izolasyon kurallarını tam manasıyla uygulamalarını istiyoruz. Bizler her zaman yaşlılarımızın, hasta ve kimsesizlerin yanında yer almaya özen gösteriyoruz. Geçmişle bugün arasında köprü olan yaşlı vatandaşlarımızın her türlü şart ve durumda yanlarındayız. Yaşlılarımız hepimizin onurudur. Hayatımızın en kıymetli hazineleri yaşlılarımıza sahip çıkarak, ilgi ve alaka göstermek herkesin öncelikli görevi olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Çınar, ” Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızın ihtiyaçlarını gidermek adına ‘Siz İsteyen Biz Getirin’ projesini başlattık, 444 8 910 numaralı Çağrı Merkezimiz 7/24 mesai yapmaktadır. Halkımız her türlü ihtiyacını bize ve ilgili kurumlara rahat ve hızla bir şekilde iletebilir. Vefa Destek Grubu da bu anlamda aktif ve kesintisiz hizmet vermektedir. Halkımız yeter ki kurallara uysun, biz her türlü şart ve durumda desteğe hazırız. Halkımızın ihtiyaçlarını giderecek yeterli sayıda personel ve ekipmana sahibiz. Devletimizin tüm imkanları halkımızın emrindedir. İlçe Kaymakamlığımız, Kızılay’ımız ve tüm kurumlarımızla ortaklaşa yaptığımız çalışmalar ve kesintisiz hizmet anlayışı ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına imkanlarımızı seferber ettik “ diye konuştu.
Devletin tüm imkanlarıyla yaşlı vatandaşların yanında yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise “Yaşlı vatandaşlarımız asla sahipsiz ve kimsesiz değildir. Devletimizin tüm imkanları onların emrindedir. Her türlü ihtiyaçlarınızı gidermek adına bizler görev başındayız” diye konuştu.

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