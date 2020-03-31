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(Görüntülü) Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

DHA

 

(Görüntülü) Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

 
MALATYA'da, aralarında husumet olan iki grup arasında, çarşı içinde çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'ndeki Bakırcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, çarşı içinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tarafların tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Birbirine av tüfeğiyle ateş eden gruptakilerden Mahmut Aydın ve 3 arkadaşı, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbarla çarşıya gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Mahmut Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan ve ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Malatya
2020-03-31 17:52:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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