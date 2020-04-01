Malatya'da dışarı çıkamayanlara otobüsle müzik dinletisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya'da dışarı çıkamayanlara otobüsle müzik dinletisi

DHA

Malatya'da dışarı çıkamayanlara otobüsle müzik dinletisi


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın merkez ilçesi Battalgazi'de belediye personeli, üstü açık tur otobüsüyle sokakları dolaşarak, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayanlara müzik dinletisi sunuyor. Salgın riski nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar ise evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söylenen şarkılara eşlik ederek, moral buldu. 
Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüse karşı önlemler gün geçtikçe artırılıyor. Türkiye'de de ölümlere yol açan salgının yayılmaması için ülke genelinde önlemler alındı. Türkiye'de de etkisini artıran koronavirüsten dolayı evlerinden dışarıya çıkamayan ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden de etkilenen Malatya'daki vatandaşlara moral vermek amacıyla Battalgazi Belediyesi personeli üstü açık tur otobüsüne binip sokaklarda gezerek hem çalıp, hem söylüyor. Sokaklara, maske, eldiven ve tulum giyerek çıkan, Malatya ve Doğu Anadolu bölgesi yöresine ait türküleri söyleyen müzik ekibi 'evde kal, sağlıkta kal' diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dışarıda gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşları gören personel, evlerine gitmeleri konusunda da uyarılarda bulundu. Sokaklarda renkli görüntülerin oluştuğu müzik dinletisinde, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söylenen şarkılara eşlik etti. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen belediye personeli, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-04-01 09:25:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da 4 mahalle karantina altında
YEREL HABERLER Malatya'da 4 mahalle karantina altında
(Görüntülü) MALATYA'DA DIŞARI ÇIKAMAYANLARA OTOBÜSLE MÜZİK DİNLETİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA DIŞARI ÇIKAMAYANLARA OTOBÜSLE ...
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır ...
Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs ...
(Görüntülü) Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ...
Belediye Başkanı Gürkan kampanya hesabına para yatıracak
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Gürkan kampanya hesabına para ...
Milletvekili Fendoğlu kayısı çekirdeği vurgusu
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu kayısı çekirdeği vurgusu
Battalgazi’de 750 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Battalgazi’de 750 fidan toprakla buluştu
Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de dezenfekte yapıyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de dezenfekte ...
Rahatsızlanan kadın hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Rahatsızlanan kadın hava ambulansıyla hastaneye ...
Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 ...
Malatya bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Malatya bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı
Yeşilyurt’ta yaşlılara yardım
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yaşlılara yardım
Arguvan esnafından korona virüsü mücadelesine destek
YEREL HABERLER Arguvan esnafından korona virüsü mücadelesine destek
Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 ...
Sümer İlkokulu inşaatı protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Sümer İlkokulu inşaatı protokolü imzalandı
Su ürünleri avlanma yasağına uymayanlara ceza kesilecek
YEREL HABERLER Su ürünleri avlanma yasağına uymayanlara ceza ...
Arguvan’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Arguvan’da korona virüs denetimi
Pütürge'de Karapınar mevkinin tescil edilmesi sevinci
YEREL HABERLER Pütürge'de Karapınar mevkinin tescil edilmesi sevinci
Pütürge’de bir mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Pütürge’de bir mahalle karantina altına alındı
Korona virüsü gündelik çalışan kesimi de etkiledi
YEREL HABERLER Korona virüsü gündelik çalışan kesimi de etkiledi
Malatya´da 3 mahalle karantina altında (2)
YEREL HABERLER Malatya´da 3 mahalle karantina altında (2)
PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı
YEREL HABERLER PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı
Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan gerçekleşti
YEREL HABERLER Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan gerçekleşti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X