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Yeşilyurt Belediyespor kaptanından virüs mesajı Erhan Gözetlik: "Virüs için önlem alın ve kendi imkanlarınızla spor yapmaya devam edin"

İHA

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs nedeniyle tüm spor organizasyonlarının iptal edilmesi üzerine sporcuların ev ortamında çalışmaları sürüyor. 3. Futbol Ligi ekibi Yeşilyurt Belediyespor'un tecrübeli kaptanı Erhan Gözetlik de o isimlerden biri. Malatya'daki evinde antrenmanlarına devam eden Erhan hem spor camiasina hem de Malatyalılara seslenerek, "Evinizde kalın virüs için önlem alın ve kendi imkanlarınızla spor yapmaya devam edin" dedi.

Yeşilyurt Belediyespor kaptanından virüs mesajı Erhan Gözetlik: "Virüs için önlem alın ve kendi imkanlarınızla spor yapmaya devam edin"

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs nedeniyle tüm spor organizasyonlarının iptal edilmesi üzerine sporcuların ev ortamında çalışmaları sürüyor. 3. Futbol Ligi ekibi Yeşilyurt Belediyespor’un tecrübeli kaptanı Erhan Gözetlik de o isimlerden biri. Malatya’daki evinde antrenmanlarına devam eden Erhan hem spor camiasina hem de Malatyalılara seslenerek, “Evinizde kalın virüs için önlem alın ve kendi imkanlarınızla spor yapmaya devam edin” dedi.
Bu sezon kaydettiği 3 kritik golle takımına önemli puanlar kazandıran tecrübeli savunmacı Erhan, “Daha önce hiç görmediğimiz alışık olmadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Bu erteleme en çok bizi etkiledi diyebilirim. Takım olarak 5 haftalık iyi bir çıkış yakaladık. Ve tehlikeli hattın üstüne çıktık. Fakat şu an dünyanın ve ülkemizin baş belası haline gelen virüsü gördükten sonra futbolun hiç bir öneminin olmadığını görüyoruz. Sağlık her şeyden önemli. Biz de evimizdeyiz ve dışarı çıkmıyoruz. Futbolda 17 kural var burada 14 kural tedbirlerin tüm kurallarına uyuyoruz halkımızı da uymaya davet ediyoruz. Ben evdeki imkanlarla spor yapıyorum. 5 yaşındaki kızım Eslem ile egzersizler yapıyoruz. Takımdaki diğer futbolcu arkadaşlarımla telefonda görüşüyoruz. Hepsinin ortak özlemi futbola. Antrenmanları maçları taraftarımızla buluşmayı özledik. Ligler devam ederse tüm taraftarımız bilsin ki başkanımızla hocamızla tüm takım arkadaşlarımla Yeşilyurt’u ligde tutacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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