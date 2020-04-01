Türkiye’de en fazla şeker hastası Malatya’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye’de en fazla şeker hastası Malatya’da

İHA

Malatya'da İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı olan Dr. Nurettin İnanç, Türkiye'de en fazla şeker hastası Malatya'da olduğu belirterek, bu durumun ise genetik kaynaklı olduğu vurguladı.

Türkiye’de en fazla şeker hastası Malatya’da

Malatya'da İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı olan Dr. Nurettin İnanç, Türkiye’de en fazla şeker hastası Malatya’da olduğu belirterek, bu durumun ise genetik kaynaklı olduğu vurguladı.
Malatya’da özel bir hastanede İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı olan Doktor Nurettin İnanç, şeker hastalığıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Birimimize başvuran hastalar arasında şeker hastası bayağı fazla. Başvurular arasında en fazla şeker ve tansiyon hastalığı en büyük payı oluşturmaktadır. Son yapılan çalışmaların ışığında diyabet yüzde 22 oran ile Türkiye’de en sık Malatya’da görülmekte olup, günlük poliklinik başvurularımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Genetik kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bu durum şehrimizdeki her bireyin bu konuda hassas ve bilgili olmasını gerekli kılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Doktor Nurettin İnanç, “Birimimize başvuran hastalara ben de kendi hastalarıma rutin kontrollerini aksatmamayı, yakın çevrelerine de olası riskten dolayı aralıklı muayenelerini ve tetkiklerini yaptırmayı önermekteyim. Son yıllarda kullanıma yeni girmeye başlayan ilaçlarla bu hastalıkla ilgili iyi sonuçlar aldığımızı hastalarımıza iletmek isterim” dedi.
İnanç, Malatya ve bölgesindeki insanlarda iyot eksikliği de gördüğüne dikkat çekerek, “Aynı şekilde bölgemizde iyot eksikliği olması nedeniyle tiroit (guatr) hastalıkları sık karşılaşılan diğer bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Merkezimizde tiroit ile ilgili tüm testler, biyopsi işlemleri hızlı şekilde yapılmakta ve hastalarımızın tedavileri düzenlenmekte, ihtiyaç halinde ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca, bağırsak ve mide sorunları ile bölgemizde yaşlı nüfusun da fazla olması nedeniyle sık karşılaşmaktayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazıhan’da Trabzon Hurması Bahçesi kuruluyor
YEREL HABERLER Yazıhan’da Trabzon Hurması Bahçesi kuruluyor
Dışarı çıkamayan yaşlı şahsın kayısı bahçesini ekipler ilaçladı
YEREL HABERLER Dışarı çıkamayan yaşlı şahsın kayısı bahçesini ...
(Görüntülü) Malatya'da 4 mahalle karantina altında
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da 4 mahalle karantina altında
Yeşilyurt Belediyespor kaptanından virüs mesajı Erhan Gözetlik: "Virüs için önlem alın ve kendi imkanlarınızla spor yapmaya devam edin"
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor kaptanından virüs mesajı Erhan ...
Eren Tozlu: "Gerekirse bu sezonu oynanmadı kabul edip, yazın sonunda yeni sezona başlarız"
YEREL HABERLER Eren Tozlu: "Gerekirse bu sezonu oynanmadı kabul ...
Malatya'da 4 mahalle karantina altında
YEREL HABERLER Malatya'da 4 mahalle karantina altında
Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan ...
(Görüntülü) MALATYA'DA DIŞARI ÇIKAMAYANLARA OTOBÜSLE MÜZİK DİNLETİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA DIŞARI ÇIKAMAYANLARA OTOBÜSLE ...
Malatya'da dışarı çıkamayanlara otobüsle müzik dinletisi
YEREL HABERLER Malatya'da dışarı çıkamayanlara otobüsle müzik ...
Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı genç ağır ...
Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs ...
(Görüntülü) Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ...
Belediye Başkanı Gürkan kampanya hesabına para yatıracak
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Gürkan kampanya hesabına para ...
Milletvekili Fendoğlu kayısı çekirdeği vurgusu
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu kayısı çekirdeği vurgusu
Battalgazi’de 750 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Battalgazi’de 750 fidan toprakla buluştu
Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de dezenfekte yapıyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de dezenfekte ...
Rahatsızlanan kadın hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Rahatsızlanan kadın hava ambulansıyla hastaneye ...
Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 ...
Malatya bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Malatya bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı
Yeşilyurt’ta yaşlılara yardım
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yaşlılara yardım
Arguvan esnafından korona virüsü mücadelesine destek
YEREL HABERLER Arguvan esnafından korona virüsü mücadelesine destek
Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 ...
Sümer İlkokulu inşaatı protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Sümer İlkokulu inşaatı protokolü imzalandı
Su ürünleri avlanma yasağına uymayanlara ceza kesilecek
YEREL HABERLER Su ürünleri avlanma yasağına uymayanlara ceza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X