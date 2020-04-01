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"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 koyun bedeli ile destek

İHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele için "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 koyun bedeli ile bağışlayacağını açıklayan Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akıntarım ve hayvancılık yapanları kampanyaya katılmaya davet etti.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 koyun bedeli ile destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korona virüsle mücadele için "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 koyun bedeli ile bağışlayacağını açıklayan Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akıntarım ve hayvancılık yapanları kampanyaya katılmaya davet etti.
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı İhsan Akın, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin en hasarsız atlatılabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyasına katılım için çağrıda bulundu. Kendisinin 3 koyun bedeli bağışlayarak kampanyada yer alacağını anlatan Akın, "Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform olarak ‘Bir Koyun da Bizden Biz Bize Yeteriz’ Türkiyem” destek veriyoruz. Tüm üyelerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Bu anlamda imkanı olanlar imkanı kısıtlı olanlara yardım etsin" dedi.
Sürecin ülke ve bölge ekonomisine de büyük zarar verdiğini hatırlatan İhsan Akın, "Yetiştirici ve çiftçi temsilcisi olarak bizler, dışarıdan ilimize gelen vatandaşlarımızın, kırsala gelmeden önce karantina şartlarına uymaları, bu 14 günlük karantina sürecini kendilerini evlerinde izole etmelerini istiyoruz. Öte yandan verdikleri taahhütlere uymayanların KYK yurtları, askeri hastane, açık cezaevi ve birçok buna benzer belirlenecek ve belirlenmiş yerlerde karantinaya alınmaları gerekmektedir. Çünkü bu tedbirlere uyulmadığı takdirde kırsal da üretim yapan çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz köy karantinaya alındığı için olumsuz etkilenmektedir. Böyle zor süreçlerde üretime daha fazla ihtiyaç olduğu için dışarıdan gelen insanlarımızın duyarlı olması ve kırsal mahallelerimize gitmemesi gerekli olup bu kapsamda önlemler alınmalıdır” diye konuştu.
Malatya'da yaşayan her kesimin kampanyaya destek olması gerektiğini vurgulayan Akın, "Buradan devletimizin ve milletimizin imkanlarından faydalanan tüm kurum, kuruluş, STK, siyasetçi, iş adamı ve imkanı olan herkese sesleniyorum. Gün destek olma ve bu zorlu süreçten hep birlikte beraberce çıkma günüdür. Bazı sosyal medya hesapların da kuru kuruya destek paylaşımı yapanlara buradan tavsiyemiz, elimizi cebimize atıp bu konuda birbirimize destek olalım. Allah'ın izniyle, bu zorlu süreci de gerek kurallara uyarak gerekse de maddi manevi birbirimize destek olarak atlatacağız. Güçlü Türkiye olmanın gereğini yapacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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