Evde kalanlar için müzik dinletisi

‘Evde kal, evde hayat var’ sloganı çerçevesinde Malatya’nın Battalgazi ilçesi belediyesi personelleri, üstü açık tur otobüsüyle sokakları dolaşarak, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla sunduğu müzik dinletisi beğeni topladı.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla, üstü açık tur otobüsünde müzik dinletisi sunuldu. Profesyonel müzisyenlerin eşik ettiği müzik dinletisinde belediye personelleri, Malatya ve Doğu Anadolu bölgesi yöresine ait türkülerini seslendirdi. Maske, eldiven ve tulum giyerek çıkan müzik ekibi 'evde kal, sağlıkta kal' diyerek vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

Battalgazi Belediyesi olarak her daim vatandaşların yanında olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türkiye olarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile 10 Mart’ta tanışmış olduk. Bunun öncesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin de böyle bir virüsle tanışabileceği noktasında Sağlık Bakanlığımıza vermiş olduğu talimatla gerekli önlemler hususunda çalışmalar yapıldı. Şu anda dünyada 202 ülkede olduğu gibi Türkiye’de de vakalar görülmeye başlandı ve devam ediyor. Tabii burada alınan tedbirler ve insanlarımızın evde kalması çok çok önemli. Bu hastalığın bulaştırıcı özelliğinin olması nedeniyle vatandaşlarımıza ‘Evde kal, evde hayat var’ diyoruz. Kültür Müdürlüğümüz ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte belediye personellerimize profesyonel müzisyenlerinde eşlik ettiği gezici bir mini konser düzenledik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımız biraz moral buldu. Bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın morallerini yüksek tutmak için Battalgazi Belediyesi olarak her tür çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu zamanda birbirimize destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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