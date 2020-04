Kahtalı: Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını söyledi.

Korona virüsün (Kovid19) hızla tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirten Milletvekili Kahtalı virüse yönelik alınması gereken tedbirlere dikkat çekti ve Malatya’da yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Malatya’da virüse karşı alınan tedbirleri değerlendiren Milletvekili Kahtalı, hiçbir virüsün, alacakları tedbirlerden daha güçlü olmadığını dile getirerek bu mücadelede en büyük etkenin korunma yöntemlerini eksiksiz uygulamak olduğuna dikkat çekti. Korona virüsten korunmanın 14 temel kuralı olduğunu ve bunların el yıkamak, sosyal mesafeyi korumak gibi aslında basit ama son derece güçlü yöntemler olduğunu ifade eden Kahtalı, Türkiye’nin koronavirüs ile mücadele sürecinde dünyanın birçok ülkesine nazaran çok daha iyi konumda olduğunu belirtti.

Kahtalı, vatandaşların hijyen kurallarına verdiği önemin yanısıra bu virüse karşı hassasiyet göstermesinin yaşanılan süreçte önemli olduğuna ve bundan sonra da önemli olacağına işaret etti.

Kahtalı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

‘‘Çok şükür ülkemiz yerinde aldığı tedbirlerle dünyada bu virüse karşı mücadelede birçok sayılı ülkeye göre çok daha iyi konumda. Özellikle sağlık sistemimize, hastane ekipman ve kapasitelerimize ve tabi sağlık personelimize yönelik son yıllarda atılan örnek adımların ne kadar isabetli ve yerinde olduğunu da müşahade ediyoruz.’’

Malatya’da da salgına karşı tüm kurumların teyakkuz halinde ve gerekli her önlemi almaktan geri durmadığını dile getiren Kahtalı, "Vatandaşlarımızdan da ricamız bu mücadelede onlar için her türlü gayreti gösteren görevlilerimize yardımcı olmaları, mümkün olduğu kadarıyla evlerinden çıkmamaları ve gerekli kişisel tedbirleri almalı.’’ dedi.

Kahtalı son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası’na ilişkin de ‘‘Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah’ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız. Çünkü #BizBizeYeteriz. İnşallah milletimiz hep beraber küresel bir tehdit olan bu badireden de ulusal bir mücadele ile çıkacak, Milli Dayanışma Kampanyası’na da gerekli desteği verecektir. Tabi Battal Gazi’nin torunlarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Malatya’nın her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızdan gelen bu çağrıya da dört elle sarılacağını biliyorum. Son olarak bu sıkıntılı süreçte üstün gayretler sarf eden tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.’’ değerlendirmelerinde bulundu.

