Malatya'da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı

Malatya'da balkonunda düşen bir kişi ağır yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kanuni Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan evli 2 çocuk babası Y.A. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıktığı balkondan dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü. Düşme neticesinde ağır yaralanan şahıs aile bireylerinin ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu tahkikat sürüyor.

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