Malatya'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

MALATYA, (DHA) MALATYA'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda; 5 el yapımı ile 1 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi. Silah ve şarjörlere el koyan polis, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diğeri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-04-02 13:08:53
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-