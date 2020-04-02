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Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza kesildi

İHA

Korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla il dışından gelenlerin 14 gün evde kalıp dışarı çıkmamaları yönündeki kuralı ihlal ettikleri gerekçesiyle Malatya'da 19 kişiye ceza kesildi.

Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza kesildi

Korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla il dışından gelenlerin 14 gün evde kalıp dışarı çıkmamaları yönündeki kuralı ihlal ettikleri gerekçesiyle Malatya’da 19 kişiye ceza kesildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Çin’in Vuhan kentinde başlayan korona virüs (Covid19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 29 Mart 2020 tarih ve 2020/20 nolu kararı uyarınca, İlimize diğer illerden ikamet amaçlı gelen vatandaşlarımıza, zaruri haller haricinde 14 gün evde kalmaları gerektiği, bu zorunluluğa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususu kendilerine anlatılmış olup bu durum vatandaşlarımıza yazılı olarak tebliğ edilmişti” denildi.
Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, Doğanşehir İlçesinde 1, Arapgir İlçesinde 1, Doğanyol İlçesinde 1, Hekimhan İlçesinde 1, Battalgazi ilçesinde 15 olmak üzere toplam 19 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.
Söz konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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