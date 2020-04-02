Faizsiz krediden azami ölçüde istifade edilmesi istendi

Malatya Ticaret ve Sanayi odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, imalat sanayi sektörü için faizsiz kredi başvurularının başladığını bildirip, "Faizsiz krediden azami ölçüde istifade edilmeli" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, "24 Ocakta meydana gelen Malatya Elazığ depremi sonrası girişimlerimiz sonucu açıklanan KOSGEB imalat sanayi işletme kredisi faiz desteği kapsamında 50 ve altı çalışanı olan üyelerimize 100 bin TL’ye kadar 50’den fazla çalışanı olan üyelerimiz için 150 bin TL’ye kadar faizsiz 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi başvuruları başlamıştır. Bu zor süreçte taleplerimize duyarsız kalmayan kredinin çıkmasında bizlere destek olan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve KOSGEB Başkanı Cevahır Uzkurt’a teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.

Faizsiz krediden azami ölçüde istifade edilmesini isteyen Sadıkoğlu, kredinin hayırlı olmasını dileyerek, kredilerin anlaşmalı bankalardan alınabileceğini ifade etti.

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