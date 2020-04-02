Yaralı genç ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Malatya’da iki gencin kavgasında yaralanan genç, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pütürge ilçesinde meydana geldi. O. A (17), kavga ettiği B.A (16) bıçakla yaraladı. Yaralı genç B.A önce ilçe devlet hastanesine kaldırılıp müdahale edildi. Durumu ciddi olan genç için 112 ambulans helikopter çağrıldı. Yaralı genç ambulans helikopter ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü. Geçen ay da, B.A’nın bıçakla O.A’yı bıçakla yaraladığı öğrenildi. Bugünkü kavganın geçen ayki kavganın devamı olduğu üzerinde duruluyor.

O.A’nın güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığı ve olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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