Silah ticaretinden 1 tutuklama

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Malatya’da 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışma kapsamında, silah ticareti yaptığı ve sınır illerinden Malatya’ya tabanca getirdiği iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 adet ibareli el yapımı ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Bir şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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