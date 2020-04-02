Doğanşehir’de siper üretimi başladı

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, usta öğreticilerin katkılarıyla korona virüse karşı tedbir amaçlı kullanılması için siper üretimi başlatıldı.

Özel bir eğitim kurumunun sahibi iş adamı Erdoğan Zelyurt'un hammadde desteği sağladığı ve ilçedeki usta öğreticilerin katkılarıyla Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan koruyucu siper yapımı yaygınlaştırılacak.

Siper üretimini inceleyen Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, siperlerin yapılışı hakkında bilgi alarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

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