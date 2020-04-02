Kuru Kayısı ihracatında yüzleri güldürüyor

Malatya'dan yapılan kuru kayısı ihracatı Mart ayında 8 bir 836 tona yükseldi.

Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında yaptığı basın açıklamasında 2020 yılı Mart ayı ihracat rakamlarımız bugün itibariyle belli olduğunu ifade ederek, “Kuru kayısı da herkesin beklediği Mart ayı ihracatı hem ülkemizin hem de Malatya’mızın yüzünü güldürecek ihracat rakamı gerçekleştirildi. 2019 yılı Mart ayında kuru kayısı ihracat rakamımız 8 bin 300 ton iken, 2020 yılının Mart ayında gerçekleşen kuru kayısı ihracat rakamımız ise 8 bin 836 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılki Mart ayındaki gerçekleşen ihracat rakamımıza göre, bu yıl Mart ayında gerçekleşen ihracat rakamımız yaklaşık 450 tonluk artış söz konusudur. Avrupa ülkelerinde kısmi problemler yaşıyoruz. Bununla beraber ABD, Cezayir, Beyaz Rusya, Avusturalya ve Mısır’da ihracatımızda ciddi anlamda artış söz konusudur. Avrupa’daki bu durağan tabloyu daha çok bahsettiğimiz ülkelerle hem kapatıp hem de ihracatımızı artırmış durumdayız” dedi.

Kuru kayısının insan sağlığı açısından vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlenmesi açısından sürekli tüketilmesini öneren Özcan, “ Şuan ki tabloya baktığımızda kuru kayısı ihracatının artış sebeplerinden birisi insanların kuru kayısı tüketimini artırdıkları da ortaya çıkmıştır. Nisan ayında da ihracat rakamlarımızın bununla paralel artacağını tahmin ediyoruz. Avrupa da İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde özellikle Covid19 salgınının artığını ve bu ülkelerde durağan bir tablo görüyoruz. ABD, Cezayir, Beyaz Rusya, Avusturalya ve Mısır gibi ülkelerde ciddi anlamda artışımız var” şeklinde konuştu.

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