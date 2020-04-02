Kuru Kayısı ihracatında yüzleri güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuru Kayısı ihracatında yüzleri güldürüyor

İHA

Malatya'dan yapılan kuru kayısı ihracatı Mart ayında 8 bir 836 tona yükseldi.

Kuru Kayısı ihracatında yüzleri güldürüyor

Malatya'dan yapılan kuru kayısı ihracatı Mart ayında 8 bir 836 tona yükseldi.
Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında yaptığı basın açıklamasında 2020 yılı Mart ayı ihracat rakamlarımız bugün itibariyle belli olduğunu ifade ederek, “Kuru kayısı da herkesin beklediği Mart ayı ihracatı hem ülkemizin hem de Malatya’mızın yüzünü güldürecek ihracat rakamı gerçekleştirildi. 2019 yılı Mart ayında kuru kayısı ihracat rakamımız 8 bin 300 ton iken, 2020 yılının Mart ayında gerçekleşen kuru kayısı ihracat rakamımız ise 8 bin 836 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılki Mart ayındaki gerçekleşen ihracat rakamımıza göre, bu yıl Mart ayında gerçekleşen ihracat rakamımız yaklaşık 450 tonluk artış söz konusudur. Avrupa ülkelerinde kısmi problemler yaşıyoruz. Bununla beraber ABD, Cezayir, Beyaz Rusya, Avusturalya ve Mısır’da ihracatımızda ciddi anlamda artış söz konusudur. Avrupa’daki bu durağan tabloyu daha çok bahsettiğimiz ülkelerle hem kapatıp hem de ihracatımızı artırmış durumdayız” dedi.
Kuru kayısının insan sağlığı açısından vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlenmesi açısından sürekli tüketilmesini öneren Özcan, “ Şuan ki tabloya baktığımızda kuru kayısı ihracatının artış sebeplerinden birisi insanların kuru kayısı tüketimini artırdıkları da ortaya çıkmıştır. Nisan ayında da ihracat rakamlarımızın bununla paralel artacağını tahmin ediyoruz. Avrupa da İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde özellikle Covid19 salgınının artığını ve bu ülkelerde durağan bir tablo görüyoruz. ABD, Cezayir, Beyaz Rusya, Avusturalya ve Mısır gibi ülkelerde ciddi anlamda artışımız var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyesinden uzaktan eğitim
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesinden uzaktan eğitim
Malatya’da 2 ilçe daha dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Malatya’da 2 ilçe daha dezenfekte edildi
Kızılay, yardımları yaşlılara ulaştırıyor
YEREL HABERLER Kızılay, yardımları yaşlılara ulaştırıyor
Malatya merkez trafiğe kapatılıyor
YEREL HABERLER Malatya merkez trafiğe kapatılıyor
Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama
Sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları unutulmuyor
Başkan Güder yaşlıların gönlünü alıyor
YEREL HABERLER Başkan Güder yaşlıların gönlünü alıyor
Doğanşehir’de siper üretimi başladı
YEREL HABERLER Doğanşehir’de siper üretimi başladı
Akçadağ'da fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Akçadağ'da fidanlar toprakla buluştu
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dolandırıcılığına dikkat
YEREL HABERLER "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dolandırıcılığına dikkat
Arguvan’da yaşlılara psiko destek rehberlik hizmeti
YEREL HABERLER Arguvan’da yaşlılara psiko destek rehberlik hizmeti
Silah ticaretinden 1 tutuklama
YEREL HABERLER Silah ticaretinden 1 tutuklama
Yaralı genç ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Yaralı genç ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
Faizsiz krediden azami ölçüde istifade edilmesi istendi
YEREL HABERLER Faizsiz krediden azami ölçüde istifade edilmesi ...
Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza ...
Malatya'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama
Vefa sosyal destek grubu yaşlıların yoldaşı
YEREL HABERLER Vefa sosyal destek grubu yaşlıların yoldaşı
Buzağı destekleme işlemlerinde başvuru şartı kalktı
YEREL HABERLER Buzağı destekleme işlemlerinde başvuru şartı kalktı
Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan ...
Yeni Malatyaspor'da futbolcular çalışmalarına Malatya'da devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da futbolcular çalışmalarına ...
(Görüntülü) Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı ...
Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
YEREL HABERLER Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
Malatya'da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da balkondan düşen şahıs ağır yaralandı
Kahtalı: Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir
YEREL HABERLER Kahtalı: Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X