Malatya'da sokağa çıkan 65 yaş üstü 260 kişiye para cezası



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü 260 vatandaşa 789'ar lira para cezası uygulandı. Malatya Valiliği tarafından ayrıca kentteki bazı ana cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılması kararı alındı.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve en çok etki gösterdiği 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşları korumak amaçlı konulan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere uyarılar sonuç vermeyince ceza uygulanmasına başlanıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için seferber oldu. Buna rağmen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 260 kişiye ayrı ayrı 789 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kent genelinde 18 kişiye 'konusu suç teşkil eden davranış sergilemekten' 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

ANA CADDELER ARAÇ TRAFİĞE KAPATILDI

Malatya Valiliği tarafından kentteki bazı ana cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılması kararını aldıklarını duyurarak, "İlimiz merkezinde bulunan İnönü Caddesi ve Atatürk (Kışla) Caddesi'nin tamamı ile Aslantepe (Akpınar) Caddesi'nin bir kısmının ve bu caddelere açılan sokakların (karar ekinde belirtilmiştir) 3 Nisan 2020 tarihi saat 06.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılmasına, trafiğe kapatılan bölgeden sadece geçiş önceliği bulunan araçlar ile trafiğe kapatılan alanlarda ticari faaliyet yürüten esnafın mal indirme bindirme amacıyla ticari araçlarına münhasır olmak üzere saat 22.0006.00 saatleri arasında yapacağı araç girişine izin verilmesine, trafiğe kapatılan alanlardaki araç trafiğinin yönlendirileceği güzergâh ve toplu taşıma durak alanlarının İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilerek ilan edilmesine, karar verilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-04-02 20:24:51



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