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Malatya'da silahlı yaralama

İHA

Malatya'da silahlı yaralama

Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine Saray Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Turhan Akyol sokak içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirilen olayda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı R.A. tarafından silahla açılan ateş sonucunda bacağına isabet alan B.A. yaralanırken, olayın şüphelisi R.A. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Emekliler Parkı civarında 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın gerçekleştiği yer olarak değerlendirilen Turhan Akyol sokakta inceleme yapan ekipler bir iş yerinin camının da isabet aldığını belirlerken, olayın şüphelisi R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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