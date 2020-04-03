Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yukarıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Kayseri yolunda giden Serhat Aytar yönetimindeki 34 RS 4046 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Leyla, Hayrettin ve Cuma Aytar yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-04-03 11:47:37



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