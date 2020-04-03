Malatya´da sahte para operasyonuna 1 tutuklama

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'da polisin düzenlediği sahte para operasyonunda 54 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 2 şüpheliyi evlerine yapılan operasyon ile gözaltına aldı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramada; 54 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Polis sahte paraya el koyarak şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-04-03 11:59:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.