Malatya’da toplu taşıma güzergahlarında değişiklik yapıldı

Malatya’da, korona virüs önlemleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatılınca, şehir içi toplu taşıma otobüs güzergahlarında değişiklik yapıldı.

Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün daha fazla yayılan korona virüsüne karşı yeni tedbirler alınmasının yanı sıra yerel düzeyde de tedbirlerin uygulanabilirliğini artırmak için bazı kararlar alınıyor.

Bu kapsamda Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarda, İnönü Caddesi ve Atatürk (Kışla) Caddesi’nin tamamı ile Aslantepe (Akpınar) Caddesi’nin bir kısmının ve bu caddelere açılan sokakların 3 Nisan 2020 tarihinde saat 06.00’dan itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatılması nedeniyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs güzergahlarında değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklik kapsamında toplu taşıma hizmeti veren otobüslerinin geçici güzergahlar yeniden belirlendi. Hangi hat otobüsünün hangi güzergahtan gideceği ve otobüs şehir merkezi kalkış noktasının, Malatya Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ) web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.