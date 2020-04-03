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Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi

DHA

Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi


MALATYA, (DHA)MALATYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak 15 bin 290 bıçak ile çok sayıda şemsiye ve çakmak ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde yurda kaçak sokulan ürünlerin satıldığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen polis, kaçak 15 bin 290 bıçak ile 621 şemsiye ve bin 415 çakmak ele geçirdi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-04-03 14:42:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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