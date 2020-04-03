ASRİAD’dan "Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdiklerini kaydetti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şube Başkanı Özel, ülkelerin bekalarını sürdürebilmeleri için ekonomik ve manevi anlamda güçlü olmaları gerektiğini dile getirerek “Beklenilmeyen bir tehditle maddi ve manevi olarak birlik olmak bir devletin vazgeçilmezidir" dedi. Korona virüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Özel, bu salgını en az kayıpla atlatabilmek için sağlık sisteminin milletin desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Özel, “Milletimizin birlik olup ülkemizi ayakta tutacağı gündür, tarihte de bu hep böyle olmuştur. Türk milletinin gösterdiği yekvücut ruhumuz vardır” ifadelerine yer verdi.

Dünyada pandemi ilan edilen bu salgının özellikle Batı da ciddi sorunlar ortaya çıkardığını dile getiren Özel, "Dünyada insanlık ayaklar altına alınmış , ülkeler özellikle yaşlı nüfusundan vazgeçmiştir. Vatandaşların sağlığından ziyade sadece ekonomi derdine düşmüştür. İnsanlığı iflas etmiş bir Batı medeniyetinin dünyaya faydası olmadığı yine görülmüştür. Dünyayı saran Korona virüs karşısında küresel güç Amerika ve NATO kimsenin yardımına yetişecek durumda değildir. Müslüman topraklardaki petrol ve maden için korkunç rakamlar harcayan Batı dünyası, ekonomi ve insanlık yüzünden iflas etmiştir. İnsanlık duyguları olmayan Batı ve adaletsiz dünya bugün acımasızlığın altında ezilmektedir” ifadelerini kullandı. Daha önce bir çok ülkede masum insanların yanında olan Türkiye'nin bu süreçte şefkat elini İspanya, İtalya, Bulgaristan'da uzattığını kaydeden Özel, “Başka ülkelere ve IMF’ye bağlı olmadan yerli ve milli olmanın hayati derecede önem arz ettiğini Korona salgınında bir kez daha doğrulandı. Milli tohum, milli tarım, milli ilaç, milli savunma, kısacası milli hayatın önemini bir kez daha anlıyoruz" dedi.

Başkan Özel, dernek yönetimi olarak aldıkları karar gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ’Biz bize yeteriz’ kampanyasına ASRİAD Malatya Şubesi yönetimi, komisyon başkanları ve üyelerin bireysel olarak bağış yaparak destek verdiklerini söyledi.

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