Malatya’da kaçakçılık operasyonu

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Malatya’da emniyet güçlerince yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 15 bin 290 adet gümrük kaçağı bıçak, 621 adet gümrük kaçağı şemsiye ve bin 415 adet gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

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