Akaryakıt istasyonuna sahte para verdiler

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Malatya’da akaryakıt istasyonuna sahte para veren 2 zanlı yakalanırken, bunlardan 1’i tutuklandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sahte para verildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan çalışmada, şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Söz konusu araç ile birlikte şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 54 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen İ.K isimli şüpheli tutuklanırken, M.Ö isimli şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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