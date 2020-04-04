Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gece yarısından itibaren şehre araç giriş-çıkış yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Malatya'da jandarma ve polis ekipleri Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında araç trafiğine izin vermedi. İkameti Malatya olan vatandaşların ateş ölçümünü yaparak kente girişine izin veren güvenlik güçleri, şehirlerarası seyahat eden vatandaşların ise şehre girişine izin vermedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-04-04 02:21:10



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