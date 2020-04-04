Malatya’da ana caddeler boş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya’da ana caddeler boş kaldı

İHA

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte Malatya'da ana caddeler olmak üzere kent merkezi büyük oranda boşaldı.

Malatya’da ana caddeler boş kaldı

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte Malatya’da ana caddeler olmak üzere kent merkezi büyük oranda boşaldı.
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile birlikte Malatya’da sokaklar da ciddi oranda yoğunluk azaldı. Önceki gün İnönü Caddesi, Kışla Caddesi ve Akpınar Meydanı'nın da araç trafiğine kapatılması ile birlikte bugün şehir ciddi oranda sessizliğe büründü.
Yetkililerin zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısı ve son yayımlanan genelgeler ile birlikte birçok iş yerinin de kapalı olduğu kent meydanında güvenlik güçleri, temizlik görevlileri ve az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.
3 kişinin yan yana yürümesini de yasak olduğu kentte polis ekipleri de sık sık devriye gezerek halkı zorunlu olmadıkça dışarıda gezmemelerini istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MASKİ ekipleri kesintisiz su için 24 saat sahada
YEREL HABERLER MASKİ ekipleri kesintisiz su için 24 saat sahada
45 yıllık İnönü Üniversitesi tarihi kitap ve belgesel oldu
YEREL HABERLER 45 yıllık İnönü Üniversitesi tarihi kitap ve belgesel ...
Yeni Malatyaspor'dan 100 Bin TL bağış
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan 100 Bin TL bağış
Malatya Milletvekili Fendoğlu: “Başbuğumuz Türkeş, 80 yıllık hayatını Türklük şuur ve gururuna vakfetmiştir"
YEREL HABERLER Malatya Milletvekili Fendoğlu: “Başbuğumuz Türkeş, 80 ...
Üreticilerin destekleme ödemelerine konulan blokelerin kaldırılması istendi
YEREL HABERLER Üreticilerin destekleme ödemelerine konulan ...
(Görüntülü) Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş , Adıyaman) köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, ...
Malatya’ya giriş çıkışlar kapatıldı
YEREL HABERLER Malatya’ya giriş çıkışlar kapatıldı
(Görüntülü) Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş , Adıyaman) köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, ...
(Görüntülü) Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da araç giriş ve çıkışları ...
Malatya'ya giriş -çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Malatya'ya giriş -çıkışlar yasaklandı
Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu
YEREL HABERLER Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu
Malatyalı yaşlı çiften duygulandıran bağış Yaşlı çift evden çıkamadığı için bağışlarını zabıta aracılığı ile gönderdi
YEREL HABERLER Malatyalı yaşlı çiften duygulandıran bağış Yaşlı çift ...
Yeşilyurt'te esnafa erken ödeme
YEREL HABERLER Yeşilyurt'te esnafa erken ödeme
Akaryakıt istasyonuna sahte para verdiler
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonuna sahte para verdiler
Başkan Gürkan, Malatya’dan video konferansa katıldı Gürkan, mazottan ÖTV’nin kaldırılmasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Malatya’dan video konferansa ...
Battalgazi Belediyesi ve Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi ve Kızılay ihtiyaç sahiplerini ...
Pütürge ilçesinde gıda yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Pütürge ilçesinde gıda yardımı yapıldı
(Görüntülü) Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele ...
Malatya’da ana caddeler trafiğe kapatıldı Polis gün boyu vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor
YEREL HABERLER Malatya’da ana caddeler trafiğe kapatıldı Polis gün ...
Malatya’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Malatya’da kaçakçılık operasyonu
ASRİAD’dan "Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek
YEREL HABERLER ASRİAD’dan "Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına ...
Arguvan’da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Arguvan’da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı
Rektör Kızılay’dan korona virüs projesi talebi
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan korona virüs projesi talebi
Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X