Akçadağ'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde ödenmeye başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine ödenecek olan bin TL nakdi yardım ödemelerinin, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, evden yapılmasına karar verilmişti. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Emniyet ve jandarma ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar giderek yardım paralarını dağıtıyor.İhtiyaç yardımı alan ailelere yardım paralarını ilçe merkezinde polis, mahalle bekçileri yaparken, kırsal mahallelerde ise jandarma ekipleri tarafından dağıtıldı.

3 Nisan Cuma günü başlayan ve Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek olan ödemeler için ekipleri karşısında gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise dualar ederek mutluluklarını ekiplerle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.