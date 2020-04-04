Pazar giriş ve çıkışlarına dezenfektan aparatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pazar giriş ve çıkışlarına dezenfektan aparatı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına el dezenfektan aparatı yerleştirirken, esnaf ve vatandaşın önlem almasına yardımcı oluyor.

Pazar giriş ve çıkışlarına dezenfektan aparatı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına el dezenfektan aparatı yerleştirirken, esnaf ve vatandaşın önlem almasına yardımcı oluyor.
Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri alarak uygulamaya koyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Mahallesinde kurulan pazar alanını ziyaret ederek esnaflara ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.
Çınar, pazar alanlarının giriş ve çıkışlarına dezenfektan apartları yerleştirerek hijyen uygulamalarına bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.
Toplum ve insan sağlığının muhafaza edilmesi noktasında Yeşilyurt’un her noktasında gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Başkan Çınar, “İlçemizin 11 ayrı noktasında farklı günlerde kurulan pazar alanlarımızın girişlerini öncelikle demir bariyerlerle ayırıyoruz, burada görev yapan personellerimiz alış veriş için gelen vatandaşlarımızın yanı sıra esnaflarımıza maske ve eldiven dağıtıyorlar. Hemşehrilerimizin pazar alışverişlerini daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamda yapmaları için pazar yerlerinde periyodik olarak dezenfekte çalışmalarımızı yaparken, bugünden itibaren de giriş ve çıkış noktalarına el dezenfektan apartları yerleştirmeye başladık. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu süreci oldukça dikkatli ve hijyen kurallarına uygun halde geçirmemiz gerekmektedir. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu asla unutmayalım. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. Binlerce insanın canına mal olan bu virüs temas yoluyla da geçebildiği için pazar yerlerinde de el teması oldukça fazla olmaktadır. Bu nedenle hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın sağlığını ve sıhhatini düşünerek bu tür uygulamalara önem veriyoruz” dedi.
Ayrıca pazar yerlerinde sosyal mesafenin korunmasına yönelikte önlemleri aldıklarına dikkat çeken Çınar, “ Ekiplerimiz başlatılan uygulamaları sürekli takip ediyorlar, kurallara uymayanları uyarıyorlar. Valilimiz ve Kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz ve toplum sağlığını tehdit edebilecek hususları ortadan kaldırmak adına çaba sarf ediyoruz. Devletimizin pazar yerlerine yönelik aldığı kararlara uyulması noktasında esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapıyoruz. Bu süreci panik yapmadan, kurallara uyarak atlatacağız. Biz ne yapıyorsak halkımızın ve toplumun sağlığı ve sıhhati için yapıyoruz. Yeşilyurt’umuzda asla panik yok ancak tedbirler üst seviyededir” şeklinde konuştu.
Esnaflar ve vatandaşlarda uygulamalardan memnun
Korona virüsten korunmak adına gerekli önlemlerini alan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan esnaflar ve vatandaşlar ise, "Belediyemizin halk sağlığına yönelik önlemlerini takdirle karşılıyoruz. Her şeyden önemlisi sağlıktır. Bu virüs belasından hep birlikte hareket ederek, birbirimize saygı duyarak ve tedbirlerimizi üst seviyede tutarak kurtulacağız. Alınan önlemler yerindedir, herkesin daha duyarlı ve hassas olması gereken dönemdeyiz. Başkanımızın sağlık konusunda ortaya koyduğu duyarlı ve hassas yaklaşımı ise beğeniyoruz” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’ya giriş çıkışlara izin verilmiyor
YEREL HABERLER Malatya’ya giriş çıkışlara izin verilmiyor
İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Akçadağ'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Akçadağ'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı
MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz: “Seferberlik ruhuyla kampanyaya katılıyoruz”
YEREL HABERLER MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz: “Seferberlik ...
Malatya’da ana caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Malatya’da ana caddeler boş kaldı
MASKİ ekipleri kesintisiz su için 24 saat sahada
YEREL HABERLER MASKİ ekipleri kesintisiz su için 24 saat sahada
45 yıllık İnönü Üniversitesi tarihi kitap ve belgesel oldu
YEREL HABERLER 45 yıllık İnönü Üniversitesi tarihi kitap ve belgesel ...
Yeni Malatyaspor'dan 100 Bin TL bağış
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan 100 Bin TL bağış
Malatya Milletvekili Fendoğlu: “Başbuğumuz Türkeş, 80 yıllık hayatını Türklük şuur ve gururuna vakfetmiştir"
YEREL HABERLER Malatya Milletvekili Fendoğlu: “Başbuğumuz Türkeş, 80 ...
Üreticilerin destekleme ödemelerine konulan blokelerin kaldırılması istendi
YEREL HABERLER Üreticilerin destekleme ödemelerine konulan ...
(Görüntülü) Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş , Adıyaman) köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, ...
Malatya’ya giriş çıkışlar kapatıldı
YEREL HABERLER Malatya’ya giriş çıkışlar kapatıldı
(Görüntülü) Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş , Adıyaman) köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, ...
(Görüntülü) Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da araç giriş ve çıkışları ...
Malatya'ya giriş -çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Malatya'ya giriş -çıkışlar yasaklandı
Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu
YEREL HABERLER Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu
Malatyalı yaşlı çiften duygulandıran bağış Yaşlı çift evden çıkamadığı için bağışlarını zabıta aracılığı ile gönderdi
YEREL HABERLER Malatyalı yaşlı çiften duygulandıran bağış Yaşlı çift ...
Yeşilyurt'te esnafa erken ödeme
YEREL HABERLER Yeşilyurt'te esnafa erken ödeme
Akaryakıt istasyonuna sahte para verdiler
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonuna sahte para verdiler
Başkan Gürkan, Malatya’dan video konferansa katıldı Gürkan, mazottan ÖTV’nin kaldırılmasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Malatya’dan video konferansa ...
Battalgazi Belediyesi ve Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi ve Kızılay ihtiyaç sahiplerini ...
Pütürge ilçesinde gıda yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Pütürge ilçesinde gıda yardımı yapıldı
(Görüntülü) Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da kaçak 15 bin bıçak ele ...
Malatya’da ana caddeler trafiğe kapatıldı Polis gün boyu vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor
YEREL HABERLER Malatya’da ana caddeler trafiğe kapatıldı Polis gün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X