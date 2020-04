Pazar giriş ve çıkışlarına dezenfektan aparatı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına el dezenfektan aparatı yerleştirirken, esnaf ve vatandaşın önlem almasına yardımcı oluyor.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri alarak uygulamaya koyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Mahallesinde kurulan pazar alanını ziyaret ederek esnaflara ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Çınar, pazar alanlarının giriş ve çıkışlarına dezenfektan apartları yerleştirerek hijyen uygulamalarına bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.

Toplum ve insan sağlığının muhafaza edilmesi noktasında Yeşilyurt’un her noktasında gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Başkan Çınar, “İlçemizin 11 ayrı noktasında farklı günlerde kurulan pazar alanlarımızın girişlerini öncelikle demir bariyerlerle ayırıyoruz, burada görev yapan personellerimiz alış veriş için gelen vatandaşlarımızın yanı sıra esnaflarımıza maske ve eldiven dağıtıyorlar. Hemşehrilerimizin pazar alışverişlerini daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamda yapmaları için pazar yerlerinde periyodik olarak dezenfekte çalışmalarımızı yaparken, bugünden itibaren de giriş ve çıkış noktalarına el dezenfektan apartları yerleştirmeye başladık. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu süreci oldukça dikkatli ve hijyen kurallarına uygun halde geçirmemiz gerekmektedir. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu asla unutmayalım. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. Binlerce insanın canına mal olan bu virüs temas yoluyla da geçebildiği için pazar yerlerinde de el teması oldukça fazla olmaktadır. Bu nedenle hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın sağlığını ve sıhhatini düşünerek bu tür uygulamalara önem veriyoruz” dedi.

Ayrıca pazar yerlerinde sosyal mesafenin korunmasına yönelikte önlemleri aldıklarına dikkat çeken Çınar, “ Ekiplerimiz başlatılan uygulamaları sürekli takip ediyorlar, kurallara uymayanları uyarıyorlar. Valilimiz ve Kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz ve toplum sağlığını tehdit edebilecek hususları ortadan kaldırmak adına çaba sarf ediyoruz. Devletimizin pazar yerlerine yönelik aldığı kararlara uyulması noktasında esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapıyoruz. Bu süreci panik yapmadan, kurallara uyarak atlatacağız. Biz ne yapıyorsak halkımızın ve toplumun sağlığı ve sıhhati için yapıyoruz. Yeşilyurt’umuzda asla panik yok ancak tedbirler üst seviyededir” şeklinde konuştu.

Esnaflar ve vatandaşlarda uygulamalardan memnun

Korona virüsten korunmak adına gerekli önlemlerini alan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan esnaflar ve vatandaşlar ise, "Belediyemizin halk sağlığına yönelik önlemlerini takdirle karşılıyoruz. Her şeyden önemlisi sağlıktır. Bu virüs belasından hep birlikte hareket ederek, birbirimize saygı duyarak ve tedbirlerimizi üst seviyede tutarak kurtulacağız. Alınan önlemler yerindedir, herkesin daha duyarlı ve hassas olması gereken dönemdeyiz. Başkanımızın sağlık konusunda ortaya koyduğu duyarlı ve hassas yaklaşımı ise beğeniyoruz” diye konuştular.

