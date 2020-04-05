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Baro Başkanı Han’dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

İHA

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Baro Başkanı Han’dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Baro Başkanı Han, Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyanın son dönemlerde küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi. Salgının bir an önce bitmesi ve herkesin normal yaşamına kavuşmasını dileyen Han, “Salgın hastalık ile canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımızı kutluyor, kendilerine başarılar diliyoruz. Ebediyete intikal etmiş sağlık çalışanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Covid19 virüsünün küresel bir salgına dönüşmesi başta yaşam hakkı ve sağlık hakkı olmak üzere insan haklarını doğrudan etkilemektedir. İnsan haklarının bölünmezlik özelliği dikkate alındığında, sağlık hakkının; yaşam hakkı, çevre hakkı, kalkınma hakkı gibi birçok hak kategorisi ile birlikte değerlendirilmesi gereken çok disiplinli bir alan olduğu açıkça görülmektedir” İfadelerine yer verdi.
Bir bütün olarak insan haklarını tehdit eden bu salgın karşısında tüm dünya devletleri sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye davet eden Han, “Ancak bu mücadele sadece devlet idarelerinin çalışmalarıyla sınırlı kalmamalı, herkes bu salgınla etkin bir biçimde mücadele etmelidir. Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan (Covid19) salgını nedeniyle özellikle ülkemizde vaka sayısındaki artışı devam eden Covid19’un yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu gelişmeler dahilinde Baromuz etkinlikleri, seminerleri, staj eğitim toplantılarını ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır” dedi.
Han, “Bu gün dünyanın en saygın ve kadim mesleği olan savunmanın ve savunmanın örgütlü yapısı olan Baroların, mesleki sorunlarını ve siyasal, toplumsal meselelerin tartışıldığı gün olmasının yanı sıra, mesleğin ve toplumun sorunlarıyla ilgili savunmanın örgütlü yapısı olan Baroların görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştıkları gün olmasıyla da ayrı bir anlam taşıyor. Bu durum Avukatların ve mesleklerinin öneminin anlaşılması açısından da son derece önemlidir. Ancak başta Ülkemizin ve Dünyanın virüs salgınıyla boğuştuğu bu günlerde Yargının ve Savunmanın sorunlarından bahsetmek yerinde bir tavır olmayacaktır. Dünyanın en onurlu ve fakat en zor mesleklerinden birisini icra ediyoruz. Bu zorluk, hukukun üstünlüğü bilincinin yeteri kadar gelişmediği toplumlarda daha da ağır koşulları beraberinde getiriyor. Türkiye’nin hukukla olan imtihanı devam etmektedir. Baromuzun kuruluşundan bugüne kadar ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızın aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyor, Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Ömürlerinin en değerli zaman dilimlerini hukuka adayan değerli meslektaşlarım, sadece avukatlık görevinizi yerine getirirken gösterdiğiniz onurlu mücadele için değil aynı zamanda hukuk devleti ve yargı bağımsızlığını egemen kılma yolunda yıllardır verdiğiniz mücadele için tebrik ediyor, Avukatlar Gününüzün kutlu olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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