Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre,4 Nisan Cumartesi günü İstiklal Mahallesi Evliyaoğlu Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda M.S. yaralanırken,olayın şüphelisi kaçarak izini kaybettirdi.

Olayın ardından şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olayın şüphelisi olduğunu belirlediği A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.İkisi kasten öldürmeye teşebbüs 7'si kasten yaralama olmak üzere 17 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen A.B'nin evinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 8 adet fişek,1 adet dipçiksiz pompalı tüfek ve 5 adet kartuş ile 1 adet saldırı amaçlı kullanılan balta ele geçirildi.

A.B.'nin Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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