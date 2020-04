Farnolle: "Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak" Yeni Malatyasporlu kaleci Fabien Farnolle: "Dünyanın bu durumunu yeneceğine eminim"

Yeni Malatyaspor'un başarılı kalecisi Fabien Farnolle, "Dünyanın bunu yeneceğine eminim. Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak. Biz de çalışmalara evlerimizde devam ediyoruz. Umarım dönüşümüz çok güzel olur" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un tecrübeli kalecisi Fabien Farnolle korona virüs sürecinde kötü günleri geride bırakacaklarına inandığını söyledi. Bu süreçte herkesin bazı şeyleri daha net düşünme fırsatının olduğunu belirten Farnolle, "Herkes bir anda bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Oysa ki ne planlarımız, ne hayallerimizi vardı. Dünya olarak acil bir durumla karşı karşıyayız. Nereden bilebilirsin ki böyle bir şey yaşanacağını. O yüzden herkes yaşadığı hayata şükretsin. Bu süreçte herkesin bazı şeyleri daha net düşünme fırsatı oldu. Bizim işimiz futbol. Fakat şimdi futbolu konuşacak bir süreç değil. Lig oynanır mı, ertelenir mi açıkçası kimse şu an bunu kestiremiyor. Öncelikle bu süreci atlatalım gerisi zaten kolay. Dünyanın bunu yeneceğine eminim. Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak. Biz de çalışmalara evlerimizde devam ediyoruz. Umarım dönüşümüz çok güzel olur. Zaman neyi gösterecek yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.



"Takım arkadaşlarımı çok özledim"

Farnolle takım arkadaşlarını çok özlediğini de belirterek, "Takım arkadaşlarımı gerçekten çok özledim. Tekrar bir araya geleceğimiz günleri heyecanla bekliyorum. Tabi şu an bireysel çalışıyoruz ama takım halinde yapılmayan antrenman ne kadar verimli bunu düşünmek lazım" diye konuştu.

