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Kovid-19’a karşı ‘immun plazma’ tedavisi hastalara ışık olacak Virüsü yenen hastadan alınan kan ile virüs yok edilecek Türkiye’de ilk kez Malatya’da deneniyor

İHA

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı Çin'den sonra dünyada ilk kez Malatya'da virüsü yenen hastalardan alınan immun plazma ile hastalar tedavi edilecek.

Kovid-19’a karşı ‘immun plazma’ tedavisi hastalara ışık olacak Virüsü yenen hastadan alınan kan ile virüs yok edilecek Türkiye’de ilk kez Malatya’da deneniyor

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı Çin’den sonra dünyada ilk kez Malatya’da virüsü yenen hastalardan alınan immun plazma ile hastalar tedavi edilecek.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen yeni tedavi yöntemi korona salgını ile mücadelede ışık olacak. Antikor tedavisi olarak da bilinen immun plazma yöntemi korona virüsü salgını ile birlikte yeniden gündeme geldi. Daha önce hastalığı geçirmiş olan bireylerin kanında enfeksiyona karşı oluşan antikorların hasta bireylere aktarılması olarak tanımlanan yöntem ilk olarak virüsün ortaya çıktığı Çin’de uygulanmaya başlandı. İlk defa 1890’lı yıllarda uygulandığı bilinen immun plazma tedavisi, daha sonraki yıllarda 1918 gribi, kızamık, çocuk felci, suçiçeği, SARS ve Ebola gibi salgınlarda da kullanılmıştı.
Çin’den sonra korona virüs tedavisinde dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanan yöntem Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’nde denenmeye başlandı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde virüsü yenerek sağlığına kavuşan bir hastadan alınan immun plazma, yoğun bakımda tedavi gören 56 yaşındaki bir hastaya verildi.
Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye’de korona virüse karşı ilk defa bu plazma tedavisine başladıklarını belirterek, tedavinin sonucunun ise 4872 saat arasında ortaya çıkacağını söyledi. Bu tedavinin korona virüsüne karşı ilk defa Çin’de uygulandığını anımsatan Erkurt, “Çin’den sonra bütün dünyada ilk defa Türkiye’de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kullanılmaya başladı. Bu tedavi içerisinde iyileşmiş hastalardaki bulunan antikorların bu hastalığı geçiren hastalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası olarak kabul ediliyor. Aşı bulununcaya kadar bu hastaların özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş şu anda Türkiye’de yaklaşık 2 bin 400 tane bu tip hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak” dedi.
Bu tedavi yönetiminin, maliyeti ve uygulanırlığı bakımından en üst düzeyde bir tedavi olduğunu dile getiren Erkurt, iyileşmiş bir hastadan yaklaşık 50 dakika içinde 800900 cc plazma toplayabildiklerini ifade etti. Aldıkları bu plazmanın ilk olarak 400 cc kadarını yükleme dozu olarak hastaya verdiklerini dile getiren Erkurt, “Bundan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz. Bu tedavi ilk defa dediğim gibi, dünyada ilk Çin’de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi. Hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu. O yüzden (Kovid19) enfeksiyonunda günümüzde şuana kadar katılanmış standart bir tedavi yok bunu bütün dünya biliyor. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şu ana kadar gördük ki özellikle yoğun bakım hastalarında en etkili tedavi yöntemi bu ’İmmum Plazma’ iyileşen plazma. Bu tedavi ilk defa dün itibariye Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımdaki bir hastamıza uyguladık" şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanlığının kriterleri doğrultusunda uygun donörlerden plazma alabildiklerini de dile getiren Erkurt, “Tabi gönüllülük esasına göre ve bu donörlerimizden plazma toplamadan önce hastalarımızın testlerini bakarak virüsün negatif olduğunu yani bulunmadığını teyit ediyoruz" diye konuştu.
Prof. Dr. Erkurt, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, Aferez Merkezleri ve Kızılay’a plazma toplama yetkisinin verildiğini de dile getirerek böylelikle tüm Türkiye’de bu yönetimin başarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

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