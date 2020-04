Minibüsçü ve servisçi esnafından nakdi destek talebi

Ocak ayında yaşanan deprem ile birlikte zor günler geçiren Malatya’daki servisçi ve minibüsçü esnafını şimdi de korona virüsü vurdu. Evlerine ekmek götürmediklerini ifade eden Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, biran önce sektörün de nakdi olarak desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

24 Ocak’ta yaşanan Elazığ Sivrice depremi ile birlikte Malatya’da okulların tatillerinin uzatılması taşımalı eğitimde çalışan servisler başta olmak üzere bölge esnafını ciddi oranda etkiledi. Tam depremin yaralarının sarılacağı dönemde dünyayı etkisi altına alınan Korona virüsü ile birlikte sektör yeniden durma noktasına geldi.

Hem okulların tatil edilmesi hem de sokağa çıkma yasakları ile birlikte işleri durma noktasına gelen minibüsçü esnafı, hükumetin işveren ve işçilere yönelik uyguladığı ekonomik paketten faydalanmak istiyor.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, bu zor dönemde devletin aldığı her karara destek verdiklerini ifade ederek, “Millet olarak da kurallara uymalıyız. Salgının ciddiyetinin farkında olmalıyız, korona virüs salgını ile hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

Virüse karşı alınan ekonomik tedbirlerden şoför esnafının faydalanamadığını dile getiren İnce, “Malatya’da deprem dolayısıyla okullarda eğitime 1 hafta ara verildi, kar dolayısıyla tatil edildi. Zaten zor durumda olan asgari ücret miktarında daha az para kazanan taşımalı eğitim yapan tek geliri bu olan esnafımızı şimdi de Korona Virüs vurdu. Okulların tatil edilmesi taşımalı eğitim yapan servisçi esnaflarımızı mağdur etmekle birlikte ekmeğe muhtaç etmiştir. Salgın sonrası açıklanan ekonomik paketlerde servisçi esnafımıza maddi destek yapılmamıştır, servisçi ekmeğini nasıl kazanacak devletimiz çözüm bulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile 180 gün üzerinden sözleşme imzalayan taşımalı servisçi esnafların sadece taşıdığı gün üzerinden ücret aldıklarını ifade eden İnce, “Taşımalı eğitimde servisçilik yapan esnaflarımız minibüslerini 12 yaş sınırı dolayısıyla değiştirdiler. Kredi borçları bulunan esnaflarımız şuan bu borçlarını nasıl ödeyecek. Çocuklarına ekmeğini nereden temin edecek. Esnafımızın kredi borçları sadece kamu bankalarında değil tüm özel bankalarda var. Kamuoyuna açıklanan borçların faizsiz erteleneceğiydi ancak 3 ay erteleme için faiz istenmektedir” şeklinde konuştu.

Bu süreçte taşımalı eğitim servisçi esnafı için talepleri ve önerilerinin olduğunu belirten İnce, “Cumhurbaşkanımızdan ricamız ve önerilerimiz. Taşımalı eğitim servisçilik yapan esnaflarımızın ihalede taahhüt edilen 180 gün üzerinden ödemelerini Milli Eğitim Bakanlığı bir defaya mahsus olmak üzere mücbir sebep sayılması. 180 günün ödemelerin tamamı yapılmalıdır. İlçelerde kırsalda kutsal mesleğini yapan taşımalı servisçilerimizin mağduriyeti acilen giderilmelidir. Servisçi esnaflarımıza asgari ücret üzerinden nakdi yardım yapılmalı. Çünkü servisçi esnafımızın bu dönem için para kazanacak zamanı ve telafisi olmayacaktır. Kamu bankalarına borçlarımız faizsiz 1 yıl ertelenmeli. Malatya merkezde okul öğrenci taşımacılığı mesleğini icra eden servisçi esnafımız hiç bir veliden haksız yere hak etmediği ücreti istemez, almaz. Ücreti alsak dahi hak etmediysek tekrar o ücreti velimize iade ederiz. Korona virüs dolayısıyla Malatya’daki tüm belediyeleri mağdur olan esnaflarımıza maddi destek olmaları, nakdi yardım yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Bu zor süreci el birliğiyle atlatalım. Çünkü gariban esnaf bu zor günlerimizde yanında olanları unutmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz servisçi esnaflarımızın ekonomik olarak desteklenmesi. Servisçilerimiz deprem mağduriyeti yaşadılar, şimdi ise Korana virüsü. Acilen ilgili kurumlarca tedbir alınmadığı takdirde şoför esnafımız her şeyini kaybedeceği gibi çocuklarına ekmek de götüremeyecektir” ifadelerini kullandı.

Okul servisleri ve personel servisçi esnaflar içinde talepleri olduğunu ifade eden İnce, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı tüm servisçi esnafına her ay asgari ücret üzerinden nakdi yardım yapılması gerektiğini dile getirdi. Salgın tehdidi bitene kadar asgari ücret üzerinden desteklemelerin devam ettirilmesi gerektiğini belirten İnce, “SGK Bağkur ödemelerinin 1 yıl devletimiz tarafından karşılanması ve 1 yılın sonunda ise yüzde 50 indirim yapılmasını istiyoruz. 03 Eylül 2020 tarihinde zorunlu olacak Sensör kamera üç nokta emniyet kemeri zorunluluğunun bu süreçte iptal edilerek mağdur olan esnafımızın tekrar mağdur olmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Zorunlu trafik sigortası ve kasko ücretlerinde yüzde 50 daimi indirim olmalıdır. Okul ve işçi servis araçlarında Korona virüs sonrası ekonomik daralma olacaktır. Esnaflarımızın en az 10 yıl mevcut araçlarıyla çalışmalarına izin verilmelidir. 2030 yılına kadar araç yaş şartı aranmamalıdır. Mevcut araçlarla çalışmalarına olanak sağlanmalıdır. Okul servis araç yaşı 20 yaş, personel araç yaşı ise 26 yaş olmalıdır. Korsan araçlar tamamen sonlandırılmalıdır. Esnafımızın, kamu bankalarına olan kredi ve kredi kartı borçları 1 yıl faizsiz ertelenmelidir. Deprem dolayısıyla esnafa verilen 50 bin TL faizsiz kredi başvuruları tekrar alınmalı başvuru tarih süresi 3 ay olmalı ve kefil istenilmemelidir. Kamu kurumlarındaki ihalelerde 3 yaş 7 yaş gibi araç yaş şartı kaldırılmalı, bireysel servisçi esnaflarımız kamu ihalelerine girmeli, iş imkanları sağlanmalı. ÖTV’siz akaryakıt küçük esnaflara verilmelidir. Kamu bankalarından Halk Bankasına ve Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum. Her zaman esnaflarımızın yanında oldular ve zor zamanımızda esnafın evi olan esnafın yanında yer alan Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



