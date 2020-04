Çınar, 45 projeden 27’sini bir yılda yaptıklarını bildirdi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 yılının 31 Mart’ında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna uygun hale getirmek adına hiç durmadan çalıştıklarını, seçimlerde yapmayı vaat ettikleri 45 projeden 27’sini bir yıl gibi kısa bir sürede gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar gece gündüz demeden Yeşilyurt’un her alanda gelişimi ve değişimi için çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için hemşehrilerimizle beraber, ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’u kararlı adımlarla geleceğe hazırlamak adına 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar hiç durmadan çalıştık ve yeni projelerimizi teker teker hizmete sunduk. Öncelikle bir yıl önce yapılan seçimlerde şahsımı böylesine ulvi göreve layık gören AK Parti Genel Başkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve oylarıyla bizi göreve getiren kıymetli hemşehrilerimize bir kez şükranlarımı sunuyorum.319 bin 658’lik nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık olup, Malatya'nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’ta yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hissettirecek hizmetlerimizle ilçemizi kalkındırmaya, unutulmuş değerlerimizi canlandırarak aydınlık geleceğimizi hemşehrilerimizle birlikte inşa etmek adına bir günümüzü bile boş geçirmedik. Çünkü; misafirperver, güler yüzlü ve kadirşinas insanların huzur içinde yaşadığı, doğal ve tarihi güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Yeşilyurt’a hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. Hoşgörü, paylaşım, dostluk ve kardeşliğin üst seviyede yaşandığı Anadolu'nun en şirin yerleşim yerlerinden olan bu güzel ilçeye ne kadar hizmet etsek azdır. Alanında uzman değerli mesai arkadaşlarımızın yanı sıra özverileri ve gayretlerini sürekli takdir ettiğimiz personellerimizin çalışmalarıyla bir yıl içinde azımsanamayacak ölçülerde başarılı işlerin altına imza attık. Üzerinden bir yıl geçen Mahalli İdareler Seçimlerinde milletimize yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizden 27’sini tamamlamak bizim için gurur vesilesi olurken, hemşehrilerimizin duaları ve destekleri her zaman en büyük gücümüz olmuştur. Toplumun tüm kesimlerince paylaşım ve dayanışma içerisinde olup, birlikte hareket etme anlayışını en güzel örneklerini ortaya koyarak, her alanda örnek ve marka yatırımları Yeşilyurt’umuza kazandırdık. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, merkezkırsal ayrımı yapmadan ilçemizin her noktasına aynı seviyede hizmet götürdük. Vatandaşlarımızla el ele gönüle olduk, halkımızın taleplerini dikkate aldık ve ihtiyaçlara cevap veren örnek yatırımlarla ilçemizi her alanda büyüttük. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok kıymetli ödüllerle taçlandırdığımız hizmetlerimizin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Bürokratlarımıza, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Kurum Müdürlerimize, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanlarımıza, Mahalle Muhtarlarımıza, esnaflarımıza, basın mensuplarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Temelinde ‘Durmak Yol Yola Devam’ olan, ‘Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket’ düsturuyla güçlendirdiğimiz tükenmeyen hizmet aşkımızla ülkemize, kentimize ve ilçemize daha fazla hizmet etmek için bundan sonrada aynı ciddiyet ve kararlılıkla çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Projelerimizi teker teker hizmete sunduk, bir günümüzü bile boş geçirmedik”

Yeşilyurt’u tek bir alanda sınırlı tutmayarak her alanda gelişimine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “2019 Yılının 31 Mart’ından bugüne kadar omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek, bir günümüzü bile boş geçirmeden milletimize layık olabilmek için çaba sarf ettik. Sabahın ilk ışıklarıyla mesaimize başlayarak geç saatlere kadar hiç durmadan çalıştık. Sürekli sahada halkımızla iç içe olduk. Gönüllere dokunmayı, yüreklerde iz bırakmayı öncelik haline getirdik. Gece gündüz demeden aşkla çalıştığımız dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Çalışma arkadaşlarımla birlikte halkımıza hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Tecrübemiz ve birikimimiz ile Yeşilyurt’umuza hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun “ ifadelerini kullandı.

Başkan Çınar, “Saymakla bitiremeyeceğimiz yatırımlar, hizmetler ve projelerle Yeşilyurt’umuza geride bıraktığımız bir yıl içerisinde en güzel hizmetlerin gelmesi adına yoğun bir çalışma döneminden geçtik. Ancak bizler henüz yolun başında olduğumuzu biliyoruz. Kadınından gencine, yaşlısından çocuğuna, engellisinden dezavantajlı gruplarına kadar toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına en güzel şekilde yanıt verecek yeni dönem yatırımlarımızla Yeşilyurt’umuzu, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmekte kararlıyız. Çünkü bizler çalışmayı seven, şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarına hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş insanlarız. Yorulma ve dinlenme bilmeden, gece gündüz demeden milletimize en güzel hizmetlerin gelmesi için halkımızla el ele vererek modern, nezih ve kaliteli yarınlara el birliğiyle ulaşacağız. ‘Gönül Belediyeciliği’ esaslı sosyal sorumluluk projelerimizle vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi ‘Gönül Vizyonu’ temalı projelerimizle taçlandırıp, hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya, ellerinden tutmaya, acılarını paylaşıp, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. İlçemizi Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale getirmek için adaletli, sosyal ve şeffaf bir belediye anlayışı ile çalışma tempomuzu artırarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Her şey daha huzurlu, daha mutlu ve daha refah, yaşam standardı yüksek Yeşilyurt için” diye konuştu.

