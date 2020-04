Çınar Emniyet Teşkilatının 175’nci yıldönümünü kutladı

Hollanda'da can kaybı sayısı 1800'ü geçti!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emniyet Teşkilatının 175’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Emniyet Teşkilatının 175’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Her türlü zorluğa göğüs gererek can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük görevler üstlenen Emniyet Teşkilatının 175. Yıl dönümünü öncelikle en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Aziz milletimizden aldığı dua ve desteklerle başarılı hizmetlerin altına imza atan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik ve huzuru sağlamak adına büyük bir özveriyle çalışmakta, hizmetleriyle göğsümüzü kabartmaktadır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan polislerimiz, toplumda huzuru ve asayişi temin etmek için, yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyarak, cesaret ve fedakarca vazifelerini ifa etmektedirler. Bu vesileyle; Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarının Polis Haftasını kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakar polislerimiz ve bütün teşkilat mensuplarının çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.