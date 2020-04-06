Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

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Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı yapmış olduğu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal mesafe çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “Sağlığınız İçin Mesafesini Koruyun, En az 1 Metre” çalışmaları ile vatandaşların ortak kullanım yaptıkları alanlarda sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekiyor. İlk yazı uygulaması, banka (ATM) otomatik vezne makineleri önlerine yapıldı.

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